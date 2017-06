Kapellestraat krijgt eenrichtingsverkeer naar Markt en parkeerplaatsen verdwijnen

Hamme - De Kapellestraat, de centrumstraat die het Tweebruggenplein met de Hamse Markt verbindt, krijgt zowel onder- als bovengronds een grondige renovatiebeurt.

“In het kader van de vernieuwing van het centrum van onze gemeente kan een herinrichting van de Kapellestraat niet uitblijven”, stelt schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen (CD&V). “De staat waarin deze centrumstraat verkeert, is al jaren een doorn in het oog van vele Hammenaren. Het eenrichtingsverkeer van auto's tussen de Markt en de Peperstraat naar het Tweebruggenplein levert heel wat ongemakken op voor fietsers in beide richtingen.”

De rijbaan in de Kapellestraat is bijzonder smal en wordt links afgeboord met (inmiddels veelal beschadigde, nvdr.) houten paaltjes en aan de rechterzijde met afwisselend kleine parkeerstroken.

Regie

“Daarom willen we de Kapellestraat met voorrang volledig herinrichten”, kondigt de schepen aan. “We vissen de eerder gemaakte herinrichtingsplannen op.”

Dat ontwerp dateert al van 2010 onder regie van voormalig schepen van Openbare Werken Etienne Drieghe (CD&V), maar raakte in de koelkast bij gebrek aan ruimte in het gemeentelijk budget. “We plannen nu een tweeledige herinrichting, zowel ondergronds als bovengronds. De riolering is aan vernieuwing toe. Bij regenweer ligt de straat vol met waterplassen. Ook het straatbeeld moet eigentijds worden. Fietsers in de richting van de Markt moeten nu rakelings langs de woningen en achter de paaltjes rijden, om contact met het tegenovergestelde autoverkeer te vermijden. De parkeerplaatsen zijn veel te smal, waardoor regelmatig wagens lichte blikschade oplopen. De nieuwe straat zal op één niveau worden aangelegd, met vlot gemengd verkeer tussen het Tweebruggenplein en de Markt. Want we keren het eenrichtingsverkeer om naar het centrum toe. De parkeerplaatsen verdwijnen. Het kan snel gaan, want nog deze maand zitten we aan tafel met de nutsmaatschappijen om de herinrichting voor te bereiden.”