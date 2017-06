Toch woonwagenterrein voor familie De Smet

Sint-Gillis-Waas - Het gemeentebestuur gaat in het recreatief woongebied Heykavel in De Klinge twee percelen grond aankopen voor de aanleg van een woonwagenterrein.

Het woonwagenpark is bedoeld voor de familie De Smet. Vader Jules “Wannie” De Smet (58), zijn vrouw Louisa en hun vier kinderen wonen al ruim twintig jaar in woonwagens in Sint-Gillis-Waas. De familie heeft vroeger altijd op de kermis gestaan met een draaimolen, een schiet- en een viskraam.

Keer op keer moesten ze met hun woonwagens verhuizen. Eerst stonden ze op een privéterrein in de Macharius Reynstraat. Daar moesten ze in 2007 weg van de vrederechter. De gemeente wou hen huisvesten in de Teerlingwijk in Meerdonk, maar dat plan werd na hevig burenprotest afgevoerd. In de plaats werd een terrein gevonden in de Koningshoeveweg. Daar moesten de woonwagens na drie jaar ook weg, omdat er op de gronden huizen gebouwd werden. In 2010 werd de familie gehuisvest op een stuk grond langs de Reepstraat, aan de rand van de ambachtelijke zone Kluizenmolen. Daar moeten ze nu ook weer weg. De Heykavel wordt wellicht hun laatste, definitieve stek. Binnen een jaar moet het terrein klaar zijn.

De Heykavel in De Klinge was vroeger een zone voor weekendverblijven, maar de bestemming is na een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan veranderd in recreatief woongebied. Hierdoor krijgt de gemeente de kans er een permanent woonwagenpark in te richten dat plaats zal bieden aan vijf woonwagens. Twee jaar geleden was er in de Heykavel al burenprotest tegen de mogelijke komst van het woonwagenpark. Toen werd een petitie van 250 handtekeningen overhandigd aan het schepencollege. Volgens het gemeentebestuur is er echter geen probleem: het woonwagenpark krijgt een groene buffer, zodat er geen enkele vorm van overlast is.