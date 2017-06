”Als ik kon toveren maakte ik van elke snelheidsmaniak een lieve kleine slak”

Temse - Alle kleuter- en lagere scholen uit Groot-Temse vaardigden woensdagochtend een delegatie af die in woord, beeld of klank de pijn- en pluspunten van haar schoolomgeving kenbaar maakte aan het gemeentebestuur.

“Als ik kon toveren, veranderde ik elke snelheidsmaniak in een heel lief klein traag diertje, trager dan een slak.” Aldus een passage van het gedicht dat de leerlingen van basisschool De Vierklaver schreven om de snelheidsproblematiek aan hun schoolpoort aan te kaarten bij schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

Met het initiatief wil het Lokaal Overlegplatform (LOP) kinderen wat meer baas laten zijn in hun gemeente. “Temse draagt het label ‘kindvriendelijke gemeente’ en met acties als deze willen we de kinderen een stem geven in zaken die hen aanbelangen”, legt voorzitster Magda De Meyer uit.

De kinderen hadden inderdaad heel wat bekommernissen over hun schoolomgeving. Gevaarlijke kruispunten, wildparkeren, zwaar verkeer in combinatie met smalle trottoirs, snelheidsduivels... Ze passeerden allemaal de revue in de zelfgemaakte liedjes, gedichten en knutselwerken van de leerlingen. “Er zijn al veel maatregelen genomen, maar toch blijft onze schoolomgeving gevaarlijk voor en na het belsignaal”, klonk het bij de delegatie van de Vrije Basisschool uit Tielrode. De Hollebeekschool stelde zelf een krant samen. “Daarin hebben we enkele tips geschreven om de buurt veiliger te maken”, leggen de kinderen uit. En de leerlingen van de Vrije Basisschool Elversele trokken met een zelfgemaakte flitscamera de straat op om de gevaarlijke punten vast te leggen.

Het LOP gaat er ook voor zorgen dat de kinderen mee betrokken worden in de opvolging van de dossiers. “In de fietsscan die door de gemeente werd uitgevoerd, scoorde Temse amper vijf op tien”, weet De Meyer. “Bovendien gaven drie op de tien kinderen aan zich onveilig te voelen in het verkeer. Er is dus zeker nood aan enkele ingrepen om de schoolomgevingen en de weg ernaartoe veiliger te maken”, besluit ze.