Cyclocross op BS De Molenberg

Stekene - De leerlingen van Basisschool De Molenberg toonden zich echte crosskampioenen.

Op 23 mei organiseerde Basisschool De Molenberg de tweede cyclocross. "Dit jaar kregen we versterking van het KA Beveren", zegt leerkracht Peter Verschraegen. "Meneer Koppen gaf samen met drie studenten onze leerlingen een crossinitiatie. De kneepjes van het vak werden aangeleerd: over een balk rijden, over een stelling rijden enzovoort."

Daarnaast werden enkele ludieke wedstrijden georganiseerd. Ook de ouders toonden hun kunnen. Nadien werd iedereen getrakteerd op een stuk fruit en een glaasje water.