Argentijnse Ontmoeting in de Salons

Sint-Niklaas - Annelies Boodts gaat voor 'Een Argentijnse Ontmoeting'. Het concert met de harpiste vindt plaats in een historisch passend kader in Sint-Niklaas.

"Annelies Boodts, afkomstig uit Sint-Niklaas, speelt in juni 2 concerten in haar thuisstad. Met het programma 'Een Argentijnse Ontmoeting' neemt ze de toeschouwer mee op een passionele muzikale reis doorheen Argentinië samen met 2 topmuzikanten."

"De concerten vinden plaats in de Salons in het centrum van Sint-Niklaas. Een gratis Argentijns hapje en drankje maken de beleving compleet", luidt het.

Boodts is actief in binnen- en buitenland. Ze geeft op dit ogenblik harples in Deinze en Lokeren maar is net zo goed actief als soloharpiste en als harpiste bij het Orchestre Philharmonique de Liège.

Voor 'Een Argentijnse Ontmoeting' krijgt Boodts muzikale steun van topmuzikanten Martin Rosso op contrabas en Dagmar Feyen op piano.

"Met hen ben ik muzikaal uitstekend omringd. We voelen elkaar perfect aan en dat is nodig om deze passionele Argentijnse partituur te kunnen brengen", besluit Annelies Boodts.

Concerten op 3 juni om 20 uur en 18 juni om 16 uur, ticket: 0496-69 71 81.