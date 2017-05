Man dringt hotel binnen en betast slapende gasten

Kruibeke / Beveren-Waas - Een man uit Kruibeke riskeert een jaar cel voor het aanranden van slapende gasten in Hotel Beveren. Hij drong ’s nachts hun kamers binnen en ging met zijn handen onder de lakens. “Hij kon zijn impulsen niet bedwingen”, aldus zijn advocaat.

Twee vrouwelijke hotelgasten beleefden in oktober van 2015 de schrik van hun leven. De dames afkomstig uit Duitsland en Oostende verbleven in het Van der Valk hotel langs de N70 in Beveren, en kregen ’s nachts ongewenst bezoek op hun kamer.

Sven M. (37) uit Kruibeke was hun kamers via de schuiframen aan de buitenzijde binnengedrongen, en begon de nietsvermoedende slachtoffers in hun bed seksueel te betasten. “Mijn cliënte heeft tot op vandaag psychologische begeleiding nodig”, benadrukte de advocaat van één van de vrouwen. “Ze werd door een wildvreemde man betast toen ze lag te slapen in haar bed. Zoiets maakt een enorme indruk.”

Blanco strafblad

Sven M. drong in totaal vier kier binnen in Hotel Beveren. Hij maakte twee slachtoffers en toonde ook nog zijn geslachtsdeel aan het vensterraam van een van de hotelkamers. Na de laatste feiten op 23 oktober van 2015 kon hij bij de kraag worden gevat.

Sven M. werd aangehouden en later opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden. Tijdens zijn proces maandag in de correctionele rechtbank van Dendermonde bekende hij samen met zijn advocaat schuld. “Een pasklaar antwoord waarom de feiten werden gepleegd, is er niet”, pleitte zijn raadsman Jacques Haentjens. “Een aantal gebeurtenissen hebben wel een rol gespeeld in het gedrag van mijn cliënt. Op een bepaald moment heeft hij per toeval een vrijend koppeltje gezien in Hotel Beveren. Hij geraakte er danig door gefascineerd, waardoor hij teruggedreven werd naar het hotel. Hij heeft zijn impulsen niet kunnen bedwingen. Uit het psychiatrisch rapport bleek wel dat hij geen gevaar vormt voor de maatschappij. Mijn cliënt heeft ook nog een blanco strafblad.”

Slachtoffers waren onbekenden

Openbaar aanklager Pascal Persoons vroeg een jaar cel voor Sven M. Een straf die eventueel opgelegd kon worden met probatievoorwaarden, aldus de procureur. De advocaat van één van de slachtoffer vroeg ook om een contactverbod op te leggen. “Geen probleem”, antwoordde advocaat Jacques Haentjens. “Voor Sven V. waren zijn slachtoffers volslagen onbekenden. Hij weet niet wie ze zijn.”

De rechter doet op 26 juni uitspraak in de zaak.