“Meer benefietacties nodig om Wendy pijnvrij te krijgen”

Sint-Niklaas - Wendy Van Namen lijdt al twintig jaar aan chronische pijn. Alleen een peperdure operatie kan misschien een oplossing bieden. Zaterdag organiseerden zij en haar man Stefan Vercauteren een eerste benefietdag in en rond Den Eglantier.

Met een rommelmarkt, een kinderfluofuif en een ‘painless party’ wou het koppel geld inzamelen om de behandeling van Wendy te betalen. “We hebben al alles geprobeerd, maar niks helpt. In de pijnkliniek kan alleen een ingeplante zenuwstimulator de pijn mogelijk verminderen. Die stimulator moet de knie- en rugpijn dragelijk maken en ervoor zorgen dat ik opnieuw kan gaan werken en mijn sociale leven kan hervatten.”

De ingreep wordt in de meeste Europese landen terugbetaald, maar in België moet de patiënt zelf het volledige bedrag ophoesten. “Niet alleen de operatie zelf kost geld, ook de batterij van de stimulator is peperduur. Momenteel kost zo'n batterij meer dan 9.000 euro en is de levensduur amper twee tot vijf jaar. Sinds januari is er een nieuw model op de markt en we willen die laten inplanten zodra we over voldoende kapitaal beschikken.”

Quiz

Om geld in te zamelen trommelde het koppel al hun vrienden, buren en familie op. “Helaas was er afgelopen weekend heel wat te doen, waardoor we niet de verhoopte opkomst haalden. We gaan daarom in de toekomst nog een quiz en andere activiteiten organiseren”, zeggen ze.

Facebookpagina ‘Wendy op naar een pijnvrij leven’