Deze man heeft een pretpark voor vosjes in zijn achtertuin

Boortmeerbeek - De familie Vandeputte uit Boortmeerbeek schrok zich een hoedje toen het dinsdagavond plots achteraan de tuin zes vossenjongen zag opduiken.

“Mijn vrouw merkte ze op. Die nacht installeerde ik een ‘wildcamera’, een bewegingssensor met beeld. Woensdag bij het bekijken van de beelden keken we stomverbaasd”, legt Koen (36) uit. “De mama en de papa blijven voorlopig onzichtbaar. “Die hebben we nog niet gespot, maar blijkbaar verzorgen ze de jongen toch goed.”

De zes of volgens de eerlijke vinder misschien zeven jonge vossen verblijven overdag in hun hol, en komen ten vroegste buiten bij valavond. Koen contacteerde inmiddels het gemeentebestuur dat nu met de politie de opties onderzoekt: “We willen een veilig onderkomen voor de vossen, want blijven houden kan natuurlijk niet maar we zijn ook geen onmensen en houden van de natuur. Onze kippen en kuikens heb ik alvast veilig weg geplaatst in de garage.”