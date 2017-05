E17 bezaaid met spaghetti

Kruibeke - De E17 in Kruibeke lag zaterdagavond bezaaid met spaghetti na een zwaar ongeval ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Kruibeke. Een chauffeur was er om 23.45 uur met zijn auto achteraan ingereden op een file in de richting van Antwerpen. Die was ontstaan door werkzaamheden op de snelweg in Burcht. De bestuurder had in extremis nog geprobeerd om een botsing te vermijden en was tegen de middenberm gekwakt. Daarna ramde hij een Spaanse vrachtwagen. De chauffeur van de auto werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De koffer van zijn auto was volgeladen met spaghetti, blikjes tomatenpuree en andere etenswaren. Die kwamen allemaal verspreid over drie rijstroken op de E17 terecht.

De aangereden trucker bleef ongedeerd. Door de klap was er een lek in de brandstoftank van zijn vrachtwagen ontstaan. De brandweer had heel wat werk om de snelweg opnieuw proper te maken. Rond 1.10 uur werd één rijstrook opnieuw vrijgemaakt. Twintig minuten later was de E17 volledig vrij.