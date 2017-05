Nieuwe ziekenhuisparking aan Ter Wilgen

Sint-Niklaas / Temse - Het sinds kort leegstaande rusthuis Ter Wilgen gaat toch nog niet tegen de vlakte, maar wordt de nieuwe thuis voor de psychiatrische afdeling van AZ Nikolaas, die zich nu nog in Temse bevindt. De appartementen ruimen wel plaats voor een nieuwe ziekenhuisparking.

Bij de grote Sint-Niklase ziekenhuizenfusie werd al vastgelegd dat AZ Nikolaas het OCMW-rusthuis Ter Wilgen zou overnemen. De senioren zouden verhuizen naar het Gerdapark, een operatie die vorige maand werd afgerond, en dat zou AZ Nikolaas dan weer de gelegenheid geven om het oude gebouw plat te gooien en het ziekenhuis in volle stadshart uit te breiden.

Intussen liggen de kaarten anders. AZ Nikolaas kan binnen een tiental jaar zijn intrek nemen in een gloednieuwe campus aan de rand van de stad, waardoor Ter Wilgen nu nog niet hoeft afgebroken te worden. “De psychiatrische afdeling en de financiële administratie, die momenteel nog in Temse huizen, komen naar Ter Wilgen. Het OCMW van Temse wil in zijn oude ziekenhuisgebouw assistentiewoningen realiseren. Die operatie start in het najaar. Wij moesten beide afdelingen nog een plaats geven en die vonden we in Ter Wilgen. We frissen de gebouwen van Ter Wilgen op, zodat ze nog tien jaar kunnen meegaan”, zegt Stefan Van den Brouck, directeur van AZ Nikolaas. Hij kreeg als nieuwe eigenaar de sleutels van Ter Wilgen officieel overhandigd door OCMW-voorzitter Mike Nachtegael (SP.A).

33 bedden

De administratie krijgt een onderkomen aan landschapsbureaus in de vroegere cafetaria. De psychiatrische afdeling palmt de rest van het gebouw in, met onder meer 33 bedden op de eerste verdieping. De nieuwe plannen hebben echter ook een effect op alle ziekenhuisbezoekers, want er komt een oplossing voor de nijpende parkeerproblematiek.

“De bestaande parking achter het gebouw zal dienstdoen voor ons toenemend aantal artsen. Daarnaast breken we de appartementen van Ter Wilgen af om op die plaats nog een parking te realiseren. Daar zal plaats zijn voor zeventig wagens”, weet Van den Brouck. Tegen het najaar moet die klus geklaard zijn.

Meteen behoudt Ter Wilgen de functie die het al meer dan tweehonderd jaar heeft. In de jaren 1700 waren er al een hospitaal en een ouderlingentehuis gevestigd.

Later groeide Ter Wilgen uit tot het grootste woonzorgcentrum van de stad. Vorige maand verhuisden de laatste 118 bewoners naar het nieuwe woonzorgcentrum De Gerda.