Clapaja brengt geslaagd optreden

Sint-Niklaas - Danscenter Clapaja uit Sint-Niklaas is voortdurend in beweging. In Hulst verzorgde de groep een gewaardeerd optreden.

Clapaja staat er al vele jaren voor bekend dat het voor een gedegen opleiding en begeleiding van dansers zorg draagt. De jaarlijkse show in de stadsschouwburg van de Wase hoofdstad is daar een fraai resultaat van.

Minder gekend zijn de optredens die Clapaja her en der brengt en waarvoor ze in andere steden gevraagd worden doorheen het dansseizoen.

"We hebben er een geslaagd optreden opzitten met Irish tap in Hulst in Nederland", zegt Claire Paniez, die het danscenter uit de grond stampte.

De leerlingen waren duidelijk enthousiast en leverden een gesmaakt optreden af.