In deze bibliotheek gaat opnieuw vinyl over de balie

Beveren-Waas - Terwijl de cd-verkoop jaar na jaar daalt, winnen vinylplaten weer terrein. Een trend die ze in de bibliotheek van Beveren niet onopgemerkt laten voorbijgaan, want daar kun je sinds afgelopen weekend gratis platen ontlenen.

Bij het binnenkomen van de hoofdbibliotheek kun je de nieuwste stand niet missen. Een collectie van zo'n vijftig albums op vinyl is de jongste aanwinst van de bibliotheek, waarmee ze als eerste bib in het Waasland inzet op dat zwarte goud.

“Het aantal cd's dat wordt uitgeleend, daalt jaar na jaar”, weet bibliothecaresse Mireille Geerinck. “Mensen luisteren steeds vaker digitaal naar muziek of streamen. Tegelijkertijd zijn platen aan een gestage opmars bezig en collega Daniella Van Laere ijverde al langer om platen aan te bieden. Doordat we tegenwoordig minder cd's aankopen, hadden we daar wel wat budget voor.”

Klassiekers van The Beatles en Sex Pistols liggen nu zij aan zij met nieuw Belgisch werk van Coely, Jef Neve en Pomrad. “De collectie moet een gevarieerde mix zijn tussen nieuw en ouder werk, met uiteraard ruimte voor artiesten van eigen bodem. De selectie is in goede handen bij onze medewerkster Joke Quintelier.”

Controle op krassen

Wie thuis nog een platenspeler heeft staan, kan kosteloos platen meenemen volgens hetzelfde uitleenprincipe dat geldt voor de rest van de collectie. “Natuurlijk is vinyl erg kwetsbaar. Platen kunnen bijgevolg niet worden teruggebracht via de terugbrengschuif, maar moeten aan de balie worden afgegeven. Daar zullen onze medewerkers controleren of er geen krassen zijn toegebracht. We gaan er eigenlijk vanuit dat mensen die met platen bezig zijn wel weten hoe ze met vinyl moeten omgaan.”

Vinylplaten zijn na de muziekpartituren het volgende testproject van de bibliotheek. “Die partituren waren ook een probeersel en zijn ondertussen een vast en populair onderdeel van de collectie geworden. We gaan nu afwachten hoe het loopt met de platen en of er veel interesse voor is. Voorlopig hebben we alvast heel wat positieve reacties gekregen en veel bezoekers stoppen ook even aan de stand uit nieuwsgierigheid. Als de uitleen goed verloopt, zal de collectie op korte termijn verder uitgebreid worden. Het is voor jongeren ook een manier om in contact te komen met vinyl, want zij kennen vaak alleen cd's, mp3'tjes en digitale platformen.”