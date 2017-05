Geef kurken een tweede leven

Beveren-Waas - Vanaf volgende week zullen her en der in Beveren grote PVC-tonnen opduiken. Bedoeling is om in deze tonnen gebruikte kurken te verzamelen om ze onder gerecycleerde vorm een tweede leven te bezorgen. Kurken belanden al te veel bij het restvuil, terwijl ze voor de vzw Katrinahof toch nog waarde hebben.

Deze vzw biedt als orthopedagogisch centrum ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Eén van de activiteiten van de afdeling Galerie van Katrinahof is het inzamelen en sorteren van gebruikte kurken. Na sortering bekomt men zuivere natuurkurk die daarna wordt opgehaald door een sociale werkplaats uit Scherpenheuvel, De Vlaspit, die de kurk vermaalt tot korrels. Deze korrels worden onder de naam “Recycork” gebruikt in de bouwsector als isolatiemateriaal.

Om nog meer kurk te kunnen ophalen, heeft de vzw aan de gemeente Beveren gevraagd om op strategische plaatsen tonnen te mogen plaatsen. Dominique Tielens, Schepen van Milieubeleid: “Met ons beleid als duurzame gemeente draagt het gemeentebestuur deze vraag een warm hart toe en heeft onmiddellijk positief geantwoord op deze vraag.”