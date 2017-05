Nultolerantie voor vandalen

Beveren-Waas - Een samenscholingsverbod en snellere politieoptredens moeten ervoor zorgen dat de rust in Doel terugkeert.

De gemeente heeft in overleg met politiezone Waasland-Noord een nultolerantie ingevoerd voor overlast in en rond Doel. De spreekwoordelijke druppel waren enkele beschadigingen op het kerkhof. “De toestand in Doel liep de afgelopen maanden de spuigaten uit”, zucht burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “We drijven daarom het politietoezicht op en stoppen met waarschuwingen. Er geldt tussen 21 en 9 uur een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan drie personen. Wie zich daar niet aan houdt, krijgt meteen een GAS-boete. Ook wie het parkeerverbod in de Engelsesteenweg negeert, wordt onverbiddelijk weggetakeld.”

Opvallend is dat het vooral Nederlandse jongeren zijn die 's nachts amok maken in het dorp. “Blijkbaar denken ze dat ze hier ongestraft hun zin kunnen doen. Ik denk wel dat er nu een grens bereikt is, en met deze maatregelen maken we duidelijk dat zulk gedrag niet door de beugel kan.”

Begin maart verving de dienst Maritieme Toegang de slagboom aan de toegangsweg naar Doel door inzinkbare paaltjes die tussen 18 en 6 uur de toegang versperren. Deze zijn echter voorlopig door technische problemen nog buiten gebruik. “Er was een probleem met de ingebouwde klok, waardoor de paaltjes al omhoog gingen om 15 uur. Dat leidde tot boze telefoons van de twee horecazaken die nog open zijn in het dorp. We hebben daarom beslist om voorlopig de paaltjes uit te schakelen, maar zetten wel meer politie in om te patrouilleren. We blijven ook de al actieve bewakingsfirma en weekendstewards inzetten.”