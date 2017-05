Ook Beverse foodtrucks in tweede ‘openluchtrestaurant Markt’

Beveren-Waas - Met de komst van twee plaatselijke foodtrucks krijgt de tweede editie van het Foodtruckfestival Beveren een mooie extra lokale toets.

Een echt vakantiegevoel in een immens openluchtrestaurant met enkele tientallen mobiele keukens: dat is de sfeer die Foodtruckfestival Beveren wil creëren. “De eerste editie was meteen een schot in de roos, zodat een vervolg voor de hand lag. Dit keer werken we samen met organisator Sma(a)k uit Hasselt, die voor het eerst de sprong maakt naar onze regio. Het Foodtruckfestival moet een echte belevenis worden”, meent schepen van Economie Filip Kegels (N-VA).

“Maar liefst 23 mobiele keukens in allerlei vormen en kleuren en uit alle windstreken zorgen voor een gezellige sfeer. Van Aziatisch over burgers tot Zuid-Amerikaans: het is er allemaal. Er zijn ook gezellige bars, picknickbanken, lampjes en vlaggen en een streepje muziek. Kortom, alles wat nodig is om je op vakantie te wanen”, vult organisator Jürgen Somers van Sma(a)k aan.

Ook Handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen Beveren schaart zich achter het festival. “Er is dit keer ook een Beverse inbreng want er staan twee echt Beverse foodtrucks op het festival. Loco Mexicano, gespecialiseerd in de authentieke Mexicaanse keuken, is afkomstig uit Haasdonk. Kokeneteke, dat kiest voor een nostalgische uitstraling met herinneringen aan het ‘kokeneteke’ spelen in de kindertijd, is afkomstig uit Melsele. Zowel overdag als 's avonds geven we bovendien jong Bevers talent de mogelijkheid om zijn kunnen te tonen. Zondagnamiddag is er een demonstratie van de Beverse dansstudio DES. Onnodig te zeggen dat deze Beverse inbreng de sfeer op de Grote Markt nog meer ten goede zal komen”, verzekert Chantal Thierens, voorzitster van Aangenaam Winkelen Beveren.

Vrijdag vanaf 17.30 uur tot middernacht, zaterdag van 12 uur tot middernacht, zondag van 12 tot 21 uur.