Londerzeel - Ook de vijfde editie van de Ladiesnight was in een mum van tijd zo goed als uitverkocht. Het was dan ook drummen in de kantine van K.L.S.K. Londerzeel waar zo'n 800 vrouwen genoten genoten van een hippe trendy vrouwenbeurs met modeshows, maquillage, kleuradvies, massages, interieurtips, reisadvies en al wat een vrouwenhart zich nog meer wensen kan. Voor alle duidelijkheid : mannen niet toegelaten.