Nieuwe Hamse wijn stroomt over drie jaar

Hamme - Matthias Temmermans plantte samen met echtgenote Nancy Colman en een meute vrienden duizend wijnranken aan in de Waterstraat in Hamme. “We hopen binnen drie jaar rijkelijk te kunnen oogsten om lekkere wijn en schuimwijn te maken”, zeggen ze.

Matthias is regisseur voor film en televisie en scenarist. “Beroepshalve reis ik dus veel. Als de kans zich voordoet, probeer ik steeds de lokale gastronomie te ontdekken en dus ook de wijn. De lekkere Belgische wijnen zijn me ook niet ontgaan, want ons land telt schitterende wijnbouwers. Mijn vrouw en ik hebben een volkstuintje langs de Oude Durme. Onze buurman Roger Van Daele besliste enkele jaren geleden wijnranken te planten in plaats van wortelen of prei. Heel wat mensen verklaarden de kwieke grijsaard voor gek, maar zijn druivelaars droegen mooie vruchten. Hij maakte er heerlijke wijn van, zowel rood als wit en rosé. Toen de ouder wordende wijngaardenier op zoek ging naar een opvolger, was ik meteen kandidaat. Hij leerde me de knepen van het vak, van snoeien tot wijn maken. Ik volgde een opleiding om professioneel wijnbouwer te worden.”

Matthias en Nancy kochten een perceel landbouwgrond in de Waterstraat, op een boogscheut van de kleine wijngaard langs de Oude Durme. “Met de hulp van heel wat vrienden hebben we duizend druivelaars aangeplant. Die moeten nu gedurende drie jaar opgekweekt worden tot volwaardige druivelaars. Een wijnrank is een slingerplant, die vooral ver wil uitgroeien met minimale energie voor de vruchtjes. Wijnbouwers willen net het tegenovergestelde, namelijk een plant die niet te ver groeit en veel zoete vruchten oplevert. Dat vraagt veel leid- en snoeiwerk.”

Heerlijke wijn

Voor wie zich afvraagt of ons klimaat er zich wel toe leent om wijnrijpe druiven te telen, heeft de Hamse wijnboer de passende uitleg. “We planten hier druivenrassen die met minder zon toch een volwaardige rijping bereiken. Met druivensoorten zoals Johanitter, Solaris, Viognier Gris en Rondo zullen we een heerlijke wijn kunnen maken.”

Intussen levert de kleine wijngaard aan de Oude Durme nog steeds de lekkere Waaslandwijn Meanderdoening op.