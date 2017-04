Stekene - Nergens in Oost-Vlaanderen zijn er zo veel zonevreemde bossen als in Stekene. Dat blijkt uit de kaarten van het Agentschap Natuur en Bos. De bossen staan op gronden die eigenlijk bestemd zijn voor bijvoorbeeld wonen of industrie.

Volgens de Confederatie Bouw zijn die zonevreemde bossen nadelig voor de eigenaars van de percelen, want die zien de waarde van hun stuk grond sterk dalen.