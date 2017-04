Zemst - In de Bordekensstraat is woensdagavond brand uitgebroken in de keuken van een woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de woning.

De benedenverdieping liep zware brandschade op, op de bovenverdieping is er rookschade. De woning werd onbewoonbaar verklaard.

Het gezin dat er woont, bleef ongedeerd en zal opvang krijgen. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid.