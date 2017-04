Familie wanhopig op zoek naar verdwenen hondje: “Luna heeft dringend hulp nodig”

Londerzeel - Voor Jetske (8), mama Caitlin Goiris en oma Mariella Dewitte is het een Paasvakantie in mineur: hun lieve chihuahua Luna (7) is verdwenen. Dag en nacht gaan ze op zoek. Ze vrezen dat het hondje, dat dringend medicatie nodig heeft, is meegenomen.

“Maandag verdween onze lieve chihuahua Luna”, zegt Caitlin Goiris. “Luna – een beige-kleurige chihuahua – was in de tuin aan het spelen en was plots weg. We hebben uren gezocht in de buurt, maar nergens was ze te vinden. Ik heb haar naam geroepen en normaal komt ze dan direct af, maar nu was er geen reactie.”

“Het laatst dat we iets van haar gehoord hebben, is een paar dagen geleden. Een koppel meldde ons dat ze het hondje in Bornem hadden opgemerkt. En Luna werd ook door een tweede getuige ginder blijkbaar gezien richting kerkhof. Ze wisten toen nog niet dat Luna vermist was en toen ze terug gingen kijken, was ze alweer weg. Luna is bang van vreemden, maar ze bijt niet.”

Elke minuut telt

Het gezin is al dagen op zelf op zoek en schakelde ook heel wat vrijwilligers in om het hondje te zoeken, want elke minuut telt. Caitlin: “We hebben Luna gered van de dood. Toen we ze adopteerden, was ze stervend: haar hartje dreigde het te begeven, ze heeft artrose in de heupjes en balanceerde tussen leven en dood. De dierenarts kon haar toen geen inenting geven, omdat ze te zwak was. Hij vreesde zelfs dat ze de ochtend niet meer zou halen. Ik heb toen mijn bed gemaakt naast onze zetel en heb Luna vijf maanden lang met speciale voeding gedwongen gevoederd. En wonder boven wonder: ze kwam erdoor. Ze woog eerst 1,1 kilogram en daarna 2,5 kilogram. Ze moet wel elke dag een pilletje nemen voor haar hartje en van de artrose heeft ze ook last, maar het is onze schat. Ze is zoals een kind voor mij.”

Meegenomen

De familie vreest dat Luna misschien is meegenomen. Oma Mariella: “Het is vreemd dat de jack russell van onze buren hier in de Zavel in Londerzeel op zowat hetzelfde moment is verdwenen. We vrezen dat iemand die hondjes meenam. Luna heeft een chip dus ze kunnen ons steeds terugvinden.”

Ook Jetske hoopt spoedig op goed nieuws. Jetske: “Ik hoop haar echt terug te zien: ze is de lieveling van het gezin. Als iemand haar gezien heeft: alsjeblieft: bel ons.” Mama Caitlin heeft inmiddels een opsporingsbericht geplaatst op haar facebookpagina ‘Caitlin Goiris’ en vraagt om dat zo veel mogelijk te delen. Dat gebeurde inmiddels meer dan 150 keer.

INFO

Wie Luna heeft gezien, wordt gevraagd dringend contact op te nemen met Goiris Caitlin en Dewitte Mariella 0468/21 78 45 of 0476 66 68 95 of via mariella.dewitte@hotmail.com