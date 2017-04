Voetbalterreinen Eendracht Bazel zwaar vervuild met zink en kwik

Kruibeke - De voetbalterreinen van Eendracht Bazel en PDK Kruibeke, die deze zomer heraangelegd zouden worden als kunstgrasvelden, zijn zwaar vervuild met zink en kwik. Dat blijkt uit een bodemonderzoek dat werd uitgevoerd ter voorbereiding van de heraanleg. De werking van de clubs komt (voorlopig) niet in het gedrang.

Bodemstalen geven aan dat de grond onder de voetbalterreinen zwaar vervuild is en kwik en zink bevat. Toch is er volgens de bodemsaneringsonderzoekers geen gevaar voor de spelers, laat burgemeester Jos Stassen (SVK) weten.

“De gezondheid van de voetballers is nooit in gevaar geweest. Nu we weten van de vervuiling, gaan we wel naar een oplossing zoeken. Omdat afgraven heel duur is, zullen we waarschijnlijk nieuwe grond aanvoeren en die bovenop het huidige terrein leggen. Maar omdat deze grond in overstromingsgebied ligt, is daar een nieuwe bouwaanvraag voor nodig. De plannen om de kunstgrasvelden en tribune deze zomer aan te leggen, worden daardoor tot minstens na de zomer uitgesteld.”

Dat de terreinen nu vervuild blijken te zijn, verandert voorlopig niks aan de werking.

“Wij kunnen gewoon blijven trainen”, laat Marco Cuyt van het jeugdbestuur van Eendracht Bazel weten. “Wel hebben we gevraagd om het bodemrapport zelf te mogen inkijken. We gaan duidelijk naar alle spelers en ouders communiceren dat er geen gezondheidsriciso's zijn.”