Marktbezoekers en deel marktkramers staan achter acties: “We blijven langer hangen door de extra leuke sfeer”

Sint-Niklaas - De marktkramersverenigingen zien een bijdrage aan de marktacties niet zitten, maar gisteren bleek dat veel marktbezoekers en toch ook verscheidene marktkramers de acties wel een warm hart toedragen en zelfs nodig vinden.

Bij veel marktkramers en -bezoekers was de marktactie gisteren hét onderwerp van gesprek, nu de marktkramersverenigingen hun steun opzeggen omdat hen om een bijdrage wordt gevraagd. Voor velen blijkt de driemaandelijkse marktactie intussen gewoon bij de markt te horen.

“Wij wonen in Temse en we komen alleen in de vakantieperiodes naar de markt in Sint-Niklaas. Wij vinden dit een heel mooi initiatief”, oordeelden Marina Rombaut en haar dochter Caroline Brynaert gisteren, terwijl ze genoten van een glaasje cava.

“Voor ons geeft dit als klanten van de markt een welkom gevoel en het is een duidelijk teken van appreciatie omdat we de moeite nemen om hier naar de markt te komen. Elke keer als het marktactie is, valt er meer te beleven en is er een leukere sfeer. We merken dat onze marktbezoeken altijd langer duren als er zo’n actie is.”

Bakker Jurgen De Saer steunt als marktkramer de acties enthousiast.