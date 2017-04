Oeverlopen nieuwe toeristische troef

Kruibeke / Temse - Met vijf nieuwe wandelroutes langs de Schelde in Kruibeke en Temse moet ‘Oeverlopen’ een nieuwe toeristische troef voor beide gemeenten worden. De brochure bevat naast de routes niet alleen een pak weetjes, maar ook persoonlijke getuigenissen over de polder.

De brochure ‘Oeverlopen’ brengt niet alleen een overzichtelijk beeld van de wandelroutes maar geeft apart, voor wie extra info lezen wil, ook meer uitleg over het ontstaan van het landschap, de natuur en de geschiedenis. Hier woonden immers 6.000 jaar geleden al mensen, adellijke geslachten richtten er kastelen op om hun macht uit te bouwen en Mercator zette er de wereld op de kaart.

Op het grondgebied van Kruibeke lopen de routes langs de Kruibeekse en de Rupelmondse kreek, terwijl in Bazel de Barbierbeekroute wordt gevolgd. In Temse lopen de oeverwandelingen langs Steendorp en langs de Roomacker in Tielrode.

In de Polders van Kruibeke was er jarenlang ophef over de omvorming tot een natuur- en overstromingsgebied en ook daar heeft de brochure oog voor.

Zo vreesden de landbouwers hun plek in de polder te verliezen. Maar daar werd volgens landbouwer Theo Cant een goede oplossing voor gevonden. “De gronden werden onteigend voor het natuurgebied en die kun je niet zomaar ergens anders compenseren. Uiteraard zagen we dat met lede ogen aan. Maar we zijn tot een vergelijk gekomen. Via onderhoudscontracten helpen de landbouwers mee bij het scheppen van een natuurlijke biotoop voor vogels en in ruil daarvoor mogen we een deel van de gronden blijven gebruiken”, focust Theo Cant op de positieve kant van de zaak.