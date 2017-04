Winter voorbij, curlingbaan bijna klaar

Zemst - Bouwperikelen duwden de openingsdatum voor de nieuwe curlinghal steeds vooruit. December werd februari. Februari werd april. Maar nu komt er toch schot in de zaak. Het weekend van 22 april zouden de eerste zware stenen over het ijs schuiven.

Eind 2016 zou de eerste curlinghal van het land geopend moesten worden in de Driesstraat in Elewijt. Maar zoals dat wel gebeurt, liep de bouw van de nieuwe hal vertraging op. Een tweede datum werd vastgeprikt: 2 februari. Maar ook deze keer werd de streefdatum niet gehaald. Schepen van Sport in Zemst Piet Van Grunderbeek durft inmiddels geen datum meer te prikken op de nieuwe openingsdatum. “De werken gaan gestaag vooruit, maar ik laat het aan de clubmedewerkers van Curling Club Zemst om zich uit te spreken over een openingsdatum.”

Die medewerkers werken zich inmiddels dag in dag uit in het zweet om de nieuwe sporthal zo snel mogelijk operationeel te krijgen. Stilaan is het einde in zicht, want na vele vertragingen maakt de curlingclub zich sterk om over een tweetal weken de eerste zware stenen te kunnen werpen in de eerste curlinghal van België. “Toch zal het nog tot september duren vooraleer we een officiële opening organiseren”, zegt Danny Heylen van Curling Club Zemst.