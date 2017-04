Na Brugge en Antwerpen: nu ook lopen door iconische gebouwen van Beveren

Beveren-Waas - Voor ‘Dwars door Beveren’ openen enkele monumenten en iconische gebouwen één zondag de deuren voor wandelaars en lopers. Zij krijgen al lopend een unieke blik achter de schermen van onder andere kasteel Cortewalle en de Freethiel.

Antwerpen en Brugge hadden al de Urban Trail, maar begin deze zomer komt nu ook Beveren met een eigen loopinitiatief: ‘Dwars door Beveren’. “We hopen daarmee zo veel mogelijk mensen in beweging te krijgen”, vertellen schepen van Sport Katrien Claus (CD&V) en Dirk De Backer van de sportdienst. “Er zitten heel wat plaatsen in het parcours waar gewone bezoekers niet of nauwelijks komen. We zorgen er ook voor dat de gebouwen tot leven komen. In de zaal van jeugdhuis Togenblik zal bijvoorbeeld een dj spelen, en in de Freethiel wordt een voetbalmatch uitgezonden.” Verder zijn onder andere het gemeentehuis, Hof Ter Welle, De Notelaar en de ondergrondse parking van de Warande opgenomen in het parcours. “Ook kasteel Cortewalle opent de deuren, al moet iedereen daar wel doorheen wandelen. Rolstoelgebruikers en deelnemers met kinderwagens zullen op de benedenverdieping van de gebouwen omgeleid worden.”

Het evenement heeft plaats op zondag 2 juli en start aan de Boerenmarkt. “We voorzien een kidsrun van anderhalve kilometer om 9 uur. Daarna starten de lopers aan een parcours van tien kilometer. Voor de wandelaars hebben we een traject van vijf kilometer uitgestippeld. Er zal politiebewaking zijn om iedereen veilig te laten oversteken. We willen wel benadrukken dat het geen wedstrijd is, maar wel een sportieve manier om ons patrimonium te leren kennen.”

Verschillende ‘waves’

Atletiekclub Volharding zal de dag zelf alles in goede banen leiden. “Wij houden toezicht in de gebouwen en voorzien hapjes en drankjes op de Boerenmarkt”, aldus Paul Florin en Erik Cornu van de atletiekclub. “Waarschijnlijk zullen er ook heel wat van onze leden meelopen.” Om alles ordelijk te laten verlopen, vertrekken de lopers in verschillende ‘waves’. Deelnemers krijgen op voorhand te weten hoe laat ze aan de start verwacht worden.

De inschrijvingen zijn woensdag gestart via www.beveren.be. Kinderen betalen 10 euro, volwassen 16 euro. In ruil daarvoor krijg je wel een speciaal T-shirt van het evenement.