Eeuwenoud monument duikt na halve eeuw op in achtertuin

Sint-Niklaas - Vijftig jaar lang was ze zoek maar nu schittert de Sint-Niklase stadspomp uit 777 weer in volle glorie. Het monument stond tientallen jaren te verkommeren in een tuin maar werd pas hersteld en wordt nu het pronkstuk van een tentoonstelling naar aanleiding van 800 jaar Sint-Niklaas.

Het pronkstuk van de tentoonstelling ‘Zijde gij ook van Sinnekloas’ van de Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas (KOKW) naar aanleiding van 800 Sint-Niklaas is ongetwijfeld de teruggevonden stadspomp. De zoektocht naar de pomp laat zich lezen als een geschiedkundige detectiveroman. Tot 1966 stond de pomp aan de kiosk en Vismijn op de Grote Markt. Na de afbraakwerken werd de kiosk in de jaren tachtig gerestaureerd in het stadspark, maar van de Vismijn en de stadspomp was geen spoor.

Tot Pierre D'Hollander en Suzy Lammens erachter kwamen dat de pomp in Moerzeke stond. “Een kunstschilder met contacten bij een afbraakfirma had de pomp in handen gekregen en ze in zijn tuin geplaatst. Daar stond de pomp te verkommeren, maar de eigenaars wilden er geen afstand van doen. Toen het huis na het overlijden van de eigenaars gekocht werd door een jong koppel, hebben we met hen contact opgenomen.”

Slechte staat

Frederik Peelman en Lisa Moernaut hadden geen idee dat een verloren gewaand monument in hun achtertuin stond. “We hadden al een bod gekregen van een veilinghuis uit Dendermonde, maar zijn daar niet meteen op ingegaan. We wisten dus wel dat de pomp iets waard was. Toen we te horen kregen dat het om de oude pomp van Sint-Niklaas ging, hebben we meteen besloten dat we ze terug wilden geven aan de stad.”

Op die manier kwam de pomp in het bezit van de KOKW. “Omdat de pomp in slechte staat was en halfslachtig was opgelapt met ijzer en beton, was een restauratie nodig”, vertelt voorzitter Chris De Beer. We zijn toen gaan aankloppen bij Luc Heirbaut van Levanto. “Zo'n restauratie is behoorlijk intensief en duur”, vertelt Heirbaut. “Daarom heb ik de restauratie aangebracht als vorming voor restaurateurs in opleiding. We hebben met een paar mensen enkele weken aan de pomp gewerkt om ze in volle glorie te herstellen.”

Het is de ambitie van de KOKW en het stadsbestuur om de pomp weer een plaats te geven in de stad en ze aan te sluiten op de waterleiding. “We moeten nog overleggen met het stadsbestuur en monumentenzorg over de precieze locatie. Maar eerst wordende pomp en haar geschiedenis voorgesteld tijdens de tentoonstelling ‘Zijde gij ook van Sinnekloas'.

De tentoonstelling Zijde gij ook van Sinnekloasopent de deuren op 26 augustus en loopt tot 19 november 2017.