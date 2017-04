Beveren-Waas - De carnavalsstoet van De Nachtvlinders is een van de jaarlijkse hoogdagen in Haasdonk, en dankzij de passage van De Ronde was er al van 's ochtends heel wat volk op de been in het dorpscentrum.

In de namiddag trokken negenhonderd carnavalisten en 54 wagens door de straten, onder het goedkeurend oog van Prins Pietje I en de Haasdonkse reus Roste Brigand.