Slager dolblij na terugkeer gestolen mascotte: “Halve kilo gehakt staat klaar voor eerlijke vinders"

Hamme - Nadat het enkele dagen geleden door onbekenden werd meegenomen, staat de mascotte van slagerij Sertijn - een betonnen varkentje - weer te blinken in de Scheldestraat.

“Het varken van den beenhouwer is terug”. Het was gisteren hét grote nieuws in Kastel. Het betonnen varkentje staat al bijna dertig jaar buiten aan de winkeldeur van slagerij Sertijn.

“In de nacht van zondag op maandag was ons varkentje verdwenen”, vertelt slager Raymond (60). “Mijn dochter plaatste een oproep op Facebook en dat werd meteen een hit. Ik kondigde aan dat de vinder als beloning een halve kilogram varkensgehakt zou krijgen. Het bericht werd zelfs geliket door iemand in Las Vegas. Tot voor enkele jaren zette ik het varkentje elke avond binnen, maar nu ik wat sukkel aan de lies is 35 kilogram tillen best zwaar. Het beeld is al eens door sloebers van het kermiscomité in onze dakgoot geplaatst met de boodschap ‘Porc de Corniche’ en de aankondiging dat je bij aankoop van twee koteletten er twee gratis bij kreeg. We hebben toen veel volk over de vloer gehad.”