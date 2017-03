Legendarisch Zomerhuis herleeft in brasserie met waterpartij en fonteinendoolhof

Stekene - Het Zomerhuis krijgt een nieuwe toekomst. De gemeenteraad keurde gisteravond de voorontwerpen voor de aanleg van het park en de bouw van een brasserie goed. Oppositiepartijen CD&V en Groen zetten grote vraagtekens bij het kostenplaatje.

Met de ontwerpen wil het gemeentebestuur het Zomerhuis nieuw leven inblazen. “Het toekomstige paviljoen met horeca, een waterelement, parkpaden en diverse speelelementen zullen het park nog aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat het recreatiedomein opnieuw een belangrijke rol in Stekene gaat spelen”, stelt burgemeester Stany De Rechter (GeBe) trots. “Het Zomerhuis zal opnieuw een trekpleister worden, waar onze eigen inwoners en ook toeristen graag zullen vertoeven.”

Zoals al eerder bekend raakte, komt er geen nieuw buitenzwembad. “Deze legendarische plek krijgt in de nieuwe plannen wel opnieuw een centrale rol in het park, maar wordt op een andere manier ingevuld”, legt schepen van Openbare Werken Kris Van Duyse (GeBe) uit. “Er komen lange zittreden, een waterelement waarin gespeeld kan worden en een fonteinendoolhof. Naast de waterpartij wordt een brasserie gebouwd waar je iets kunt eten en drinken.”

Naar het voorbeeld van eetcafé De Meet in De Sportstek zal de uitbating van de nieuwe brasserie in concessie worden gegeven. “Er hebben zich al geïnteresseerde partijen gemeld”, aldus De Rechter. “We zullen we een uitbater in een later stadium aanduiden.”

“Met het nieuwe park en Zomerhuis willen we alle leeftijden aantrekken, ook de allerkleinsten”, gaat Van Duyse verder. “Naast de waterelementen komt er ook een peuterspeelplek dicht bij het terras, een avontuurlijke speelzone en een speelbos.” In het ontwerp wordt ook nagestreefd om waardevolle bomen maximaal te behouden.