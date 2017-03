Eigen praline als zoet visitekaartje voor Temse

Temse - De gemeente Temse beschikt sinds het weekend over twee eigen pralines, die werden gelanceerd tijdens de voorstelling van het toeristisch seizoen.

Temse zette het toeristisch seizoen zoet in, door voor het eerst uit te pakken met eigen pralines. “Het gaat om gepersonaliseerde pralines, waarop de naam Temse en het logo van de gemeente prijkt”, kondigde schepen voor Toerisme Franky De Graeve (CD&V) aan. “We gebruiken de pralines als een zoet visitekaartje van onze gemeente en zetten Temse op deze manier extra in de kijker. We zullen de pralines aanbieden tijdens alle gemeentelijke recepties, maar onder meer ook bij de viering van jubilarissen”, aldus schepen De Graeve. Het concept en het recept voor de praline werden ontworpen door chocolatier Freddy Verschooren, wiens bedrijf in Kruibeke is gevestigd, maar van Steendorp afkomstig is.

Zijn zoon Sebastiaan komt binnenkort in Temse wonen. “We maakten eerder al een praline naar aanleiding van de feestelijkheden rond Mercator in Rupelmonde en nu is er dus ook de praline voor Temse”, toonde Sebastiaan Verschooren. “We hebben twee verschillende pralines. De praline in melkchocolade is gevuld met praliné. Een bewuste keuze omdat dit nu eenmaal de populairste smaak is. De praline in pure chocolade kreeg een vulling van passievruchten en champagne. Een lekkere en aparte smaak, die deze praline toch wel bijzonder maakt”, verklapte Sebastiaan Verschooren de samenstelling van de pralines.

Hij ziet de pralines als een lekkere en stijlvolle manier om de gemeente aantrekkelijk te promoten. Zo zouden de pralines ook een relatiegeschenk kunnen worden, als er bijzondere gasten een bezoek brengen aan de Scheldegemeente.