Dorpscentrum in de ban van beruchte jongerenbende

Kruibeke - Een aantal inwoners klaagt het drieste gedrag van een jongerenbende aan die het dorpscentrum terroriseert. “We worden bedreigd en aangevallen op straat, zelfs op klaarlichte dag. Ik durf mijn rolluiken niet meer op te halen omdat ze dreigen mijn ruit in te gooien”, klinkt het. Anoniem, want de inwoners vrezen represailles als ze openlijk getuigen. De burgemeester bevestigt de problemen. Dinsdag volgt er een overleg.

Een vijftal tieners is ondertussen berucht in het dorp wegens hun bedreigingen en agressie. “Heel het dorp weet om wie het gaat, maar de mensen zijn te bang om zelf iets te ondernemen, uit schrik voor vergeldingsacties”, zeggen de inwoners. Ze wensen anoniem te blijven uit angst voor represailles. Een van de getuigen liep op klaarlichte dag blauwe plekken op na een schermutseling op de Markt. “Wanneer ik die jongeren nu in de verte zie, loop ik expres het blokje om.”

Wie de jongeren durft aanspreken op hun gedrag, krijgt klappen of wordt bedreigd. “We hebben al gehoord dat iemand frietsaus tegen het venster kreeg en ze hebben zelfs bij iemand muizen door de brievenbus in de deur gestoken. Het begon ooit als kattenkwaad, maar ondertussen loopt het danig uit de hand. De situatie is voor sommigen onleefbaar aan het worden en iemand overweegt zelfs om te verhuizen. Het is echter moeilijk om alleen tegen hen in te gaan, want dan word je nog meer geviseerd. Daarom willen we in groep het probleem aanklagen.”

Bij de lokale politie hebben ze geen weet van recente klachten over de jongeren. “De wijkagent volgt de situatie wel van dichtbij op en weet dat er problemen zijn met enkele jongeren, maar ze moeten natuurlijk op heterdaad betrapt kunnen worden om verdere stappen te ondernemen.”