Familie op zoek naar hondje dat verdween na ongeval

Sint-Niklaas - Conny De Rechter is op zoek naar het hondje van haar moeder, dat verdween na een zwaar ongeval in Sinaai.

De maltezer ontsnapte uit de auto toen de brandweer de 79-jarige Irene David uit de auto bevrijdde. “Moeder was op 18 maart op weg met haar auto om boodschappen te doen”, vertelt Conny. “Op het kruispunt van de Hellestraat met de Hulstbaan belandde ze met haar wagen tegen de gevel van een huis na een verkeersongeval. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Daar ligt ze vandaag nog altijd op intensieve zorgen. Ze heeft een bekkenbreuk en een klaplong. We hebben haar nog maar net durven vertellen dat haar hondje Prutske vermist is. Het diertje is zeven jaar oud en ging overal met haar mee. Heel de familie is er bijzonder gehecht aan. We hebben een oproep gelanceerd via de sociale media, maar voorlopig nog zonder resultaat.”

Wie meer informatie zou hebben over het hondje kan contact opnemen via het nummer 0495-89.28.32.