Eindelijk duidelijkheid in Leuven: Albert Heijn wordt Lidl

Boortmeerbeek - Er is eindelijk een overnemer gevonden voor de Leuvense Albert Heijn. Lidl neemt de vestiging aan het Engels Plein over. Voor Boortmeerbeek blijft het intussen koffiedik kijken.

Ahold Delhaize heeft een overeenkomst gesloten met Lidl om de Leuvense vestiging van Albert Heijn over te nemen. Dat was nodig, aangezien de mededingingscommissie oordeelde dat er door de fusie van Delhaize en Ahold te veel winkels van dezelfde keten in de regio waren. Nu, ongeveer een jaar na dat harde oordeel, is er eindelijk een oplossing gevonden. Op 30 april sluit Albert Heijn de deuren en vanaf 1 mei komt de zaak in handen van Lidl.

Meteen reist ook de vraag wat er dan gaat gebeuren met de Lidl-vestiging enkele honderden meters verderop, in de JP Minckelersstraat. "Die vestiging zal sluiten", zegt Lidl-woordvoerder Isabelle Colbrandt. "We waren daar eigenlijk nogal klein behuisd, waardoor een uitbreiding wel gewenst was. De noodzakelijke sluiting van Albert Heijn, zagen wij dus als een opportuniteit. We kunnen er een grotere Lidl-vestiging openen, die zeker aangenamer zal zijn voor onze klanten dan waar we vandaag zitten." Het personeel van de twee huidige winkels zal samengevoegd worden tot één team in de nieuwe zaak.

Ook de vestiging van Albert Heijn in Boortmeerbeek moet dicht. Daarvoor is er volgens woordvoerster Sally Herygers echter nog geen oplossing. "We blijven daar hard werken aan een mogelijke oplossing", zegt ze.