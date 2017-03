Familie trapt herdenkingsjaar op gang: “Verhaal van broers Van Raemdonck lééft in Temse”

Temse - De start van het herdenkingsjaar voor de legendarische broers Van Raemdonck (foto) kreeg een heel persoonlijke toets met de aanwezigheid van heel wat familieleden, die actief aan de plechtigheid deelnamen. “We merken dat het verhaal van de beide broers nog altijd leeft in Temse.”

Het is later deze maand precies honderd jaar geleden dat de Temsese broers Frans en Edward Van Raemdonck sneuvelden aan het IJzerfront tijdens de Eerste Wereldoorlog. De bijzondere omstandigheden van hun overlijden zorgden ervoor dat ze de geschiedenis in gingen als symbolen van broederliefde en Vlaamse strijd. In de nacht van 25 op 26 maart 1917 moest hun compagnie een raid uitvoeren op Stampkot, vlak bij Ieper. Ze maakten de afspraak samen te overleven of samen te sneuvelen. Na de raid keerde enkel Edward terug. Radeloos ging hij terug het niemandsland in, op zoek naar zijn broer. Achttien dagen later vonden Belgische verkenners drie lichamen: de broers en de Waalse korporaal Amé Fiévez. Rond de broers groeide snel een mythe, vertrokken bij hun zogenaamde ideale broederdood.

Tijdens de plechtigheid in het gemeentehuis zondag noemde burgemeester Luc De Ryck (CD&V) de broers zeer goed gekozen symbolen. “De ideale broederliefde blijkt uit Edwards wanhoopspoging om zijn broer weer te vinden. Tégen het bevel van zijn overste en de waarschuwingen van strijdmakkers in, gaat hij op gevaar van zijn leven op zoek naar zijn broer.”