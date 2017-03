Allereerste blik op ‘Temsese’ Suske en Wiske-strip

Temse / Sint-Niklaas - Na de pop-upvinylexpo opent vanavond in de Sint-Niklase Stationsstraat ook een pop-upstripwinkel. Hoogtepunt van de vijfdaagse pop-up zijn de originele platen van het Temsese Suske en Wiske-album ‘Tazuur en Tazijn’, die zelfs te koop zijn.

De online stripwinkel hetgebrokenzwaard.be en het Sint-Niklase Brainfreeze Coffee & Comics slaan de handen in elkaar voor een pop-up in de Sint-Niklase Stationsstraat. Het uitzonderlijke aanbod, waarvoor nog voor de opening een grote nationale belangstelling bestaat, heeft zelfs een sterke Wase link met ‘Tazuur en Tazijn’. “Dit album kwam uit in 1991 en speelt zich volledig in Temse af”, toont organisator Vik Audenaert. “De toen nog actieve Boelwerf, het Temse gerecht Paling in 't groen en de legende van Sint-Amelberga: het komt allemaal aan bod. Het album is een echte klassieker. De originele platen zijn nooit eerder tentoongesteld. In onze pop-up worden de mooiste pagina's geëxposeerd. Bovendien heeft iedereen de kans om deze schitterende Suske en Wiske-platen aan te kopen. Een buitenkans voor strip- liefhebbers, fans van Temse of gewoon als investering. De tentoonstelling bevat nog meer originele platen, van onder andere de Rode Ridder, Amoras en Robert en Bertrand.”

Afhankelijk van wat op de plaat wordt getoond, varieert de prijs tussen 1.000 en 1.500 euro. Wie het goedkoper wil, kan in de pop-up terecht voor een stockverkoop van onder meer strips, comics en promopakketten. Na de avondopening vanavond wemelt het bovendien van de activiteiten. Er is een Pokemon-introductiedag, tijdens het weekend kan iedereen op de foto met onder meer Batman, Joker en Harley Quin, en er zijn signeersessies rond de graphic novels Braedy en Berlin Avenue, die allebei rond de Eerste Wereldoorlog draaien. De pop-up sluit woensdag af met een bijzonder hoogtepunt. “Op woensdag 15 maart komt met Amoras Kronieken het langverwachte vervolg uit op Amoras. De stripreeks, die een volwassener Suske en Wiske-publiek aanspreekt, was direct een succes. Bovendien krijgt iedereen een speciaal Amoras-gadget bij aankoop van een album.”

Amoras-koffie

Brainfreeze Coffee & Comics, dat tijdens de pop-up ook open blijft in de Nieuwstraat, pakt uit met een heuse Amoras-koffie. “We bedachten die helemaal zelf, enkel nu verkrijgbaar. Het gaat om een koffie met chocolade en bosvruchten”, zegt Steven Claes. De pop-up vormt meteen een extra troef voor het Rode Loperweekend, dat dit weekend plaatsvindt in de stadskern.

INFO

www.hetgebrokenzwaard.be