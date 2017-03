KVG start met een “buddywerking”

Beveren-Waas - Heel wat mensen met een handicap leven in een sociaal isolement. Zij ontmoeten enkel hulpverleners en familie. Toch zouden zij graag met iemand eens een uitstap willen maken , of een hobby/passie willen delen.

Vanuit deze gedachte is men bij KVG begonnen met een “buddywerking”. Men wil hiermee mensen met een handicap samenbrengen met een vrijwilliger die dan samen een hobby kunnen beoefenen. Men zet de persoon met een handicap en de vrijwilliger op gelijke voet en er is geen plaats voor betutteling.

Bij KVG heeft men nu een website (http://kvgbuddy.be) ontwikkeld om de mensen aan elkaar te linken via zoekertjes. Via een chat kan je daarna verder kennis maken alvorens je elkaar echt ontmoet.

Op dinsdag 14 maart is er in Beveren in het Cultureel Centrum een infoavond rond deze werking. Deze avond zal doorgaan vanaf 19u30 tot 21u30. Deelname is gratis, inschrijven is wel verplicht via: buddy@kvg.be of telefonisch op het nummer: 03 216 29 90