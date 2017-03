Kruibeke - In Kruibeke gaat de straatverlichting 's nachts opnieuw aan. De voorbije maanden was dan in een aantal straten, vooral in deelgemeente Bazel, niet meer het geval.

De gemeente wou zo energie besparen en iets doen aan de lichtvervuiling. Maar heel wat inwoners voelden zich niet veilig in het donker en dus werd toch maar besloten de lichten terug te laten branden.