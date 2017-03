Syrisch concert in Collegekerk

Sint-Niklaas - In de Collegekerk in Sint-Niklaas staat een Syrisch concert op het programma. Dat past in het kader van het Special Arts Festival.

"Ik organiseer dit concert van het Wajd Ensemble in het kader van het Special Arts Festival en dat zal plaatsvinden hier in de Collegekerk", zegt Vinciane Meert. "Het is een Syrisch concert met vier topmuzikanten uit Aleppo."

"Daarvan woont er ondertussen één in onze stad en oed-speler Tarek, geeft sinds september les aan onze Academie. Zij liggen mij beiden na aan het hart, hun verhaal heeft mij diep geraakt. Ik heb ze voor de eerste maal ontmoet in het asielcentrum een paar jaar geleden."

"Ze hebben veel samen gemusiceerd in Syrië, zijn elkaar een hele tijd uit het oog verloren door te vluchten en nu zijn ze volop de Europese podia aan het veroveren met heel veel succes. Ik ben erg blij dat ik ze heb kunnen programmeren in onze stad. Ze brengen soefistische muziek, het wordt vast een erg mooie avond."

Concert van het Wajd Ensemble op zaterdag 11 maart om 20 uur in de Collegekerk in Sint-Niklaas. Tickets: www.specialartfestival.be.