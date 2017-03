Unieke collectie kunstenaarsplaten in Visual Vinyl

Sint-Niklaas - Precies 50 jaar geleden liet Andy Warhol zijn iconische banaan los op het al even legendarische album ‘The Velvet Underground’. Visual Vinyl viert die verjaardag met een nooit eerder in Vlaanderen geziene pop-up expo van ruim 300 kunstenaarshoezen, op een bijzondere locatie. “De collectie is zo’n 800.000 euro waard”, klinkt het.

Vinyl leek afgedaan te hebben maar in deze digitale tijden groeit weer de nood om zo’n hoes in handen te hebben en een plaat op te leggen. Zijn sommige van die platen pareltjes, dan blijken de hoezen vaak echte kunstwerken. De expo Visual Vinyl, vanaf vandaag te zien in een leegstaand winkelpand in de Stationsstraat, maakt van de vijftigste verjaardag van de bekende Andy Warhol-banaanhoes om een bijzondere collectie kunstenaarsplaten in de kijker te zetten.

De Nederlandse kenner Jan van Toorn dook in zijn verzameling en kwam met een unieke collectie naar Sint-Niklaas. “Ik begon een kleine vijftig jaar geleden met verzamelen. De popliedjes waar we op elke radiozender mee om de oren geslagen, lagen me niet. Ik ging voor sterkere muziek en ontdekte meteen daar daar vaak ook interessante hoezen bij hoorden. Meteen het begin van een leven lang kopen en verzamelen”, zegt van Toorn. “Intussen heb ik zo’n 3.000 elpees, singles en andere objecten. Daarvan zijn er zo’n 300, nog geen 10%, te zien in deze expo.”