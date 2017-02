Temse - Transgenders hebben in de periode van hun transformatie, waarin ze man of vrouw worden vaak problemen met het shoppen van kledij. Ze zien er dan nog te mannelijk of te vrouwelijk uit voor de kledij die ze graag willen dragen. Deze nieuwe kledinglijn moet dat kledingsprobleem oplossen.

Laura uit Steendorp, die vroeger een jongen was, wil daar iets aan doen. Ze is daarom gestart met een unieke gender neutrale kledinglijn, onder de vorm van T-shirts met een duidelijke boodschap.