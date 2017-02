VIDEO. Ontbrekende stuk fietsostrade Antwerpen-Gent komt er aan

Beveren-Waas / Zwijndrecht - Nog even en het is zover. Dan wordt het ontbrekende stuk in de fietsostrade tussen Antwerpen en Gent weggewerkt. Een stuk van drie kilometer tussen Beveren en Zwijndrecht wordt dan aangelegd.

De fietsverbinding loopt voornamelijk langs de spoorlijn Antwerpen-Gent. Het project is één van de vele die Beveren dit jaar wil verwezenlijken voor de fietser. Zo wil het ook nog meer investeren in fietsstraten en bestaande fietspaden vernieuwen. De doortrekking van de fietsostrade moet één van de paradepaardjes worden.