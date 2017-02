Nieuwe verkeersmaatregel in Vlaanderen inzake snelheidsbeperking

Beveren-Waas - Vanaf 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u op iedere weg buiten de bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is. Ook Beveren past de signalisatie aan.

Buiten de bebouwde kom is er vaak al een 70 km/u-limiet. Het zijn dus vooral de borden die veranderen, en niet de snelheid. Enkel waar een andere snelheid geldt, zal een bord staan. Op wegen waar 70 km/u geldt, staat niet langer een bord.

'Dat is een goede zaak want minder verkeersborden betekent meer verkeersveiligheid. Vanaf 1 januari word je als automobilist immers minder afgeleid', klinkt het bij de gemeente. 'In overleg met Sint-Gillis-Waas en Stekene is er afgesproken dat voor 31 maart alle 70 km/u borden verwijderd zullen worden. In Beveren gaat het over een 100-tal borden die ondertussen allemaal verwijderd zijn. Elke wegbeheerder doet dit voor zijn wegen.'