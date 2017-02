In dit centrum kunnen patiënten terecht die na een ziekenhuisopname niet klaar zijn naar huis te gaan

Sint-Niklaas / Hamme - Gisteren werd in Hamme officieel het Brugzorghuis Mira geopend. Het nieuwe centrum is gevestigd in de Hamse Campus Fabiolaziekenhuis van AZ Nikolaas in de Hospitaalstraat.

“Dit brugzorghuis slaat een brug tussen het ziekenhuis en de thuissituatie”, licht Herman Nys, voorzitter van AZ Nikolaas toe. “Patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar zich fysiek of mentaal niet klaar voelen om naar huis te gaan, kunnen terecht in Brugzorghuis Mira. Ook vanuit de thuisomgeving, bijvoorbeeld na een zware griep, kan doorverwezen worden voor een tijdelijk verblijf in Mira.”

“Het Brugzorghuis biedt een aangepaste huiselijke omgeving, de permanente aanwezigheid van een zorgkundige, basis- en specialistische verpleegkundige zorg door het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, maaltijden en hulp bij organisatie van de terugkeer naar huis”, gaat Nys verder. Stefan Van den Brouck, algemeen directeur van AZ Nikolaas vult aan: “In het ziekenhuis wordt het aantal ligdagen alsmaar kleiner. Voor sommige patiënten komt het ontslag uit het ziekenhuis te vroeg.”