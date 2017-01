Nieuw recyclagepark Nieuwkerken opent binnenkort

Sint-Niklaas - Zeg niet langer containerpark maar recyclagepark. Die boodschap stuurt afvalintercommunale Miwa (Midden-Waasland) de wereld in vanuit Sint-Niklaas.

"Vanaf 1 januari 2017 spreekt afvalintercommunale Miwa niet langer van het containerpark, maar wel van de meer toepasselijke en hedendaagsere term ‘recyclagepark’. De reden hiervoor is eigenlijk vrij simpel", klinkt het.

"In het kader van sensiblisering rond afval is het logisch om de afzetplaats voor afvalfracties voortaan een naam te geven die beter aansluit bij wat het eigenlijk doet, namelijk recycleren. Uiteraard vindt het eigenlijke recyclage- en verwerkingsproces niet plaats binnen het recyclagepark zelf, maar de belangrijke voorbereiding ervan wel."

"Vandaag de dag wordt recycleren en sorteren (naast preventie uiteraard) almaar belangrijker. In een recyclagepark worden verscheidene afvalstoffen aanvaard, gaande van hout en metaal tot klein gevaarlijk afval en tuinafval. Sommige fracties zijn betalend, andere kunnen dan weer gratis aangeboden worden."

"Ook hierachter zit een logische redenering, want je betaalt voor de afvoer van bepaalde afvalstoffen omdat ze duur zijn in verwerking of omdat het stoffen zijn die niet of nauwelijks gerecycleerd kunnen worden. En dat willen we uiteraard – mede dankzij een goede sortering en recyclage – zoveel mogelijk vermijden", zegt Miwa.

Het recyclagepark Nieuwkerken opent binnenkort.