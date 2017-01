Twee broers en hun vader staan terecht voor Romamoord in Kleibeekstraat

Sint-Niklaas - Het proces over de moord op Nedjip Mustafa (39) uit Sint-Niklaas is van start gegaan in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Mustafa werd in 2013 neergeschoten door een rivaliserende Romafamilie. De rechter riep woensdag negen getuigen op.

Het onderzoek naar de koelbloedige moord op de Kosovaarse Roma Nedjip Mustafa is na drie jaar volledig afgerond. De zaak werd door de raadkamer in Dendermonde gecorrectionaliseerd en woensdag voor de rechtbank van eerste aanleg gebracht. Daar zaten drie mannen in het beklaagdenbankje. De broers Arben (34) en Faton (25) en hun vader Fazli S. (51), allemaal woonachtig in de regio Luik.

De drie worden ervan verdacht Nedjip Mustafa op 30 december van 2013 vanuit hun auto geëxecuteerd te hebben voor zijn deur in de Kleibeekstraat in Sint-Niklaas. Arben gaf toe geschoten te hebben en Faton was de chauffeur tijdens de raid. Hun vader Fazli zou de opdracht gegeven hebben voor de schietpartij, maar ontkent dat tot op vandaag.

Aan het motief voor de moord gaat een lange geschiedenis vooraf. De zus van de vermoorde Nedjip was vroeger getrouwd met een zoon van Fazli S. Toen die in onduidelijke omstandigheden om het leven kwam in Kosovo, zou S. zijn schoondochter samen met haar drie kinderen niet hebben willen opnemen in zijn familie. Dat is bij Roma's het gebruik na een overlijden. Er kwamen twee zittingen van de Romacris, de eigen Romarechtbank, aan te pas, maar nog bleken de plooien niet gladgestreken.

De zus van het slachtoffer hertrouwde uiteindelijk met een andere man. Arben en Faton S. verklaarden in de loop van het onderzoek dat hun ouders enorm leden onder die situatie. De broers lieten uitschijnen dat ze daarom Nedjip Mustafa en zijn familie een lesje wilde leren.