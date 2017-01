Stormtij van donderdag 12 en vrijdag 13 januari

Beveren-Waas - Verschillende media berichten op dit moment over de storm van vandaag en morgen. Uiteraard houdt ook de gemeente Beveren de situatie nauwgezet in het oog. Er is op dit moment echter geen reden tot paniek.

De aangekondigde storm is ook niet zo zeer een storm, maar stormtij, waarbij het tweewekelijkse springtij samenvalt met sterkere winden en neerslag. Voorlopig wordt een maximale windsnelheid van 5 beaufort voorspeld, wat niet uitzonderlijk is voor de regio.

Het stormtij veroorzaakt al sinds jaar en dag problemen in o.a. Antwerpen. Van zodra het water daar hoger dreigt te komen dan de “blauwe steen” wordt de keringsmuur gesloten om de stad te vrijwaren van eventuele wateroverlast. Dat is ook in het verleden al meermaals gebeurd en is dus zeker niet uitzonderlijk. Datzelfde geldt trouwens ook voor Doel: ook daar is de keringsmuur gesloten.

De situatie in Beveren is wezenlijk anders. Beveren hoeft niet te rekenen op kaaimuren, maar beschikt over een dijkencomplex die het grondgebied moeten vrijwaren. Deze dijken staan onder toezicht van Waterwegen en Zeekanaal en worden door hen nauwlettend in de gaten gehouden. Op dit moment is er echter geen reden tot ongerustheid. De situatie wordt nauwgezet opgevolgd.