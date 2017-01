Vapewinkels willen meer duidelijkheid over nieuwe regels

Beveren-Waas / Hamme - Dinsdag worden de regels voor de verkoop van elektronische sigaretten strenger. Op zich hebben de handelaars van de Wase vapeshops geen problemen met de nieuwe wetgeving, maar er zijn nog wat onduidelijkheden.

Elektronisch roken of ‘vapen’ is een alternatief voor het klassieke roken, waarbij een vloeistof met nicotine verdampt wordt. Het wint ook in het Waasland aan populariteit, en vorig jaar openden enkele winkels in Beveren, Sint-Niklaas en Hamme.

Dinsdag worden de regels voor de verkoop van vape-producten aangescherpt, waardoor bepaalde producten die nu nog in de etalages staan, vanaf dan niet meer verkocht mogen worden wegens hun volume of bijschrift.