Horeca maakt jongeren warm voor ‘Verloren Maandag’

Sint-Niklaas - Vijftien horecazaken verwenden op ‘Verloren Maandag’ hun klanten met worstenbroodjes en ook de jongeren werden warm gemaakt voor de lekkere traditie.

Tot pakweg twintig jaar geleden was ‘Verloren Maandag’ het moment waarop de meeste cafébazen in Sint-Niklaas hun trouwe klanten maar ook toevallige passanten, trakteerden op worstenbrood. De traditie begon stilaan verloren te gaan, maar vorig jaar werd de wat ingesluimerde gewoonte met succes nieuw leven ingeblazen. De bijval was zo groot dat het aantal deelnemende zaken dit keer steeg naar vijftien.

En het waren niet alleen de traditionele cafés die meededen. Brainfreeze Coffee & Comics in de Nieuwstraat was gisteren een van de opvallende nieuwkomers. “Vorig jaar waren we er nog niet bij omdat we pas open waren, maar nu doen we graag mee aan dit toffe initiatief”, klonk het enthousiast bij zaakvoerder Steven Claes.

“Aan appelbollen waag ik me niet, dat laat ik liever over aan de echte bakker. Maar we verwennen de klanten vandaag wel met warme worstenbroodjes, recht uit de oven. ‘Verloren Maandag’ is een mooie traditie en in onze zaak kunnen we die doorgeven aan de jongelui.”

Ezra Vertongen, die met een groepje vrienden van Forum Da Vinci tijdens de middagpauze naar Brainfeeze kwam afgezakt, was aangenaam verrast. “Ik kende ‘Verloren Maandag’ helemaal niet, maar het is fijn om het te leren kennen. Zo'n mooie traditie van vroeger moet in stand gehouden worden. Meestal eet ik 's middags boterhammen. Maar soms eet ik een worstenbroodje, wat ik heel lekker vind. Het was dus prettig om er nu eentje aangeboden te krijgen.”

Ook Yari Lesire genoot van zijn worstenbroodje. “Ik kende de traditie van ‘Verloren Maandag’ wel, via mijn mama en oma, maar had niet verwacht om hier een worstenbroodje te krijgen. Een tof initiatief”, oordeelde Yari.