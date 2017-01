Hier mag u wel nog 90 km/u rijden (in plaats van de verlaagde 70 km/u)

Sint-Niklaas / Beveren-Waas / Sint-Gillis-Waas / Temse / Stekene - De huidige snelheidslimieten op de N41 in Sint-Niklaas blijven behouden, ondanks de verlaging op gewestwegen naar 70 kilometer per uur. Daardoor mag u op een deel van de westelijke tangent nog steeds 90 kilometer per uur rijden.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) scherpte op 1 januari van dit jaar de snelheidsregels op de gewestwegen aan. Voortaan moet overal de voet van het gaspedaal bij 70 kilometer per uur in plaats van het vroegere 90 kilometer per uur. Omdat op bijna alle plaatsen die snelheidsbeperking al eerder werd ingevoerd, blijft de impact van de beslissing op het verkeer beperkt. Behalve dan dat er verspreid over heel Vlaanderen naar schatting zo'n 30.000 verkeersborden kunnen verdwijnen.

Toch was er nog verwarring over het snelheidsregime op de westelijke tangent, het begin van de N41 in Sint-Niklaas. Daar geven verkeersborden tussen de rotonde aan de Hogebokstraat en de oprit van de E17 afwisselend 70 kilometer en 90 kilometer per uur aan.

“Deze snelheidslimieten zullen niet worden gewijzigd”, verduidelijkt woordvoerster Marie De Vlieger van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. “Dat komt omdat het op bepaalde plaatsen om een weg met dubbele rijstroken gaat die gescheiden wordt door een middenberm. Als er geen snelheidsbeperking geldt, mag daar in principe 120 kilometer per uur gereden worden. Maar als borden een andere snelheid aangeven, moet die worden gerespecteerd. Dat is het geval op de westelijke tangent en N41 in Sint-Niklaas. De snelheidsbeperkingen die er nu worden aangegeven, zullen niet worden aangepast.”