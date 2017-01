Geen nieuwjaarsdrink van stad? Dan zetten deze jongens zelf iets op poten

Sint-Niklaas - Dat er geen stedelijke nieuwjaarsreceptie meer doorgaat op de Grote Markt is volgens de organisatoren van Uniq Pop Up Apero een groot gemis. Daarom pakken ze vrijdagavond uit met een alternatief aan het Castrohof.

Pieter Foubert, Raph Bogaert en Steven Van Campenhout lanceerden twee jaar geleden hun Uniq Pop Up Apero, waarbij ze op onverwachte Sint-Niklase locaties een after workparty organiseerden. Na een sabbatjaar keren ze meteen langs de grote poort terug.

“We mochten echt wel van een succes spreken want we lokten tijdens de zes edities telkens zo’n 1.000 aanwezigen”, klinkt het. “We lagen een jaar stil omdat een pop-up nu eenmaal een tijdelijk karakter heeft en omdat we de tijd wilden nemen om te zoeken naar nieuwe, unieke initiatieven. Doelstelling daarbij is leemtes invullen en uitpakken met dingen die er momenteel niet zijn. Zo kwamen we bij een grote nieuwjaarsreceptie”, aldus het drietal.

“Vroeger organiseerde het stadsbestuur een nieuwjaarsdrink op de Grote Markt, maar dat initiatief werd stopgezet. Dat is in onze ogen een gemis en daarom willen wij dat gat dichten. De Sint-Niklazenaren hebben zin om in een gemoedelijke sfeer vrienden, kennissen en buren een gelukkig nieuwjaar te wensen”, menen de initiatiefnemers die zich extra gesteund voelen door de massale opkomst bij het evenement op oudejaarsavond, vorig weekend op de Grote Markt.